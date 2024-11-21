Стоящий за роботами Amazon человек захотел по ИИ-помощнику в каждый дом

В отличие от гуманоидных роботов, Proxie ориентирован на практичность и доступность, оснащен сменными батареями для минимизации времени простоя и способен перемещаться по оживленному пространству без столкновений.

Оснащенный ИИ, Proxie может отвечать на голосовые команды, разбирая в «голове» сложные инструкции, такие как «Идите в док 3 и возьмите тележку у двери». Эта функция опирается на большие языковые модели, что позволяет Proxie развиваться и дальше.

Портер подчеркивает, что, несмотря на перспективность гуманоидных роботов, их высокая стоимость и технологические ограничения делают их нецелесообразными для широкого применения. Поэтому, пишут СМИ, он хочет, чтобы в каждом доме были такие вот управляемые ИИ помощники.