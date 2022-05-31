Страдала за нас всех: исследовательница рассказала о «групповом изнасиловании» в виртуальной реальности

К отчёту даже приложили ссылку на видео с преамбулой к тому самому «изнасилованию». Там видно, как аватар-мужчина подошёл близко к аватару исследовательницы, а второй аватар-мужчина просто стоял рядом и наблюдал. Пользователи отпускали «непристойные комментарии».

Интересующую всех часть видео исследователи решили не публиковать. Но рассказали, что аватара исследовательницы «привели в отдельную комнату, где её изнасиловал пользователь, который постоянно просил её повернуться, чтобы он мог сделать это сзади, а пользователи за окном могли это видеть». Сама девушка заявила, что испытывала «замешательство». Она рассказала, что её контроллер вибрировал, когда аватары-мужчины прикасались к ней.

Также исследователи сообщили, что столкнулись с гомофобными и расистскими оскорблениями, а ещё видели случаи «насилия с применением оружия» и «употребления наркотиков».