Страх делает женщин более торопливыми, чем мужчин: исследование

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, сотрудники Университета Падуи (Италия) изучали, как эмоции и пол влияют на выбор между немедленным и отложенным вознаграждением. Люди часто отдают предпочтение мгновенному удовлетворению, даже если позже их ожидает более значительное вознаграждение.

В исследовании, проведенном под руководством Элеоноры Фиоренцато, Патриции Бисиакки и Джорджии Кона, приняли участие 308 человек (в основном женщины), которым показывали короткие видеоклипы, призванные вызвать определенные эмоции. Группа «страха» смотрела клипы из страшных фильмов («Шестое чувство», «Молчание ягнят»), а группа «радости» — позитивные документальные фильмы о природе. Нейтральная группа смотрела ролики о городской среде.

Затем участники отвечали на гипотетические вопросы о вознаграждении, например, выбирали между 20 000 евро сегодня и 40 000 евро через три года.

Результаты оказались интригующими: женщины из группы страха продемонстрировали значительно большее поведение немедленного вознаграждения по сравнению с мужчинами из той же группы, а также женщинами из группы радости или нейтральной группы. Принятие решений мужчинами оставалось неизменным независимо от видео.

Это говорит о том, что страх может вызывать разные модели принятия решений у мужчин и женщин, когда речь идет о вознаграждении, чувствительном ко времени. Авторы предполагают, что это может быть связано с эволюционными различиями в рискованном поведении или с тем, как каждый пол справляется с эмоциями в условиях стресса.