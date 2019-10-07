Страх смерти заставляет мужчин ложиться спать позже

Прокрастинацией, в целом, называется привычка откладывать важные дела на потом. Это в конечном итоге может привести к проблемам с социализацией и здоровьем. Особенно, если речь идёт об откладывании необходимости идти спать.

Учёные из Турции опросили 245 человек, пытаясь выяснить качество и режим их сна, уровень самоконтроля и отношение к смерти. В итоге, обнаружилась связь между страхом смерти и «постельной прокрастинацией». Правда, только у мужчин. То есть, большинство участников опроса мужского пола, согласившихся с утверждениями типа «Меня беспокоит неотвратимость смерти», оказались склонны к откладыванию необходимости идти спать.

Исследователи объяснили это тем, что сон, по сути, отнимает у человека время на совершение каких-то осознанных действий. Поэтому люди, которые беспокоятся о конечности жизни, могут неосознанно иметь отрицательное отношение ко сну.