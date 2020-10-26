Наука и технологии
Сегодня 21:11
Страховая компания назвала протестированный iPhone 12 одним из самых прочных смартфонов
А вот «прошка» была хуже
Американская страховая компания Allstate протестировала на прочность новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И осталась довольна результатом по младшей модели.
Компания напомнила, что Apple оснастила новые айфоны покрытием Ceramic Shield, которое должно быть в четыре раза прочнее, чем использовавшееся стекло.
Сначала специалисты Allstate сбросили iPhone 12 и iPhone 12 Pro «лицом» вниз на асфальт с высоты 1,8 метра, то есть с высоты человеческого роста. У младшей модели появились небольшие царапины. А вот у старшей разбилось покрытие экрана.
Затем смартфоны уронили с той же высоты, но уже задней панелью вниз. iPhone 12, в целом, также почти не пострадал. «Прошка», к сожалению, разбилась. В конце концов, смартфоны уронили на бок. iPhone 12 тоже показал себя хорошо, да и старшая модель на этот раз не подкачала.
В итоге iPhone 12 назвали одним из самых прочных смартфонов, какие тестировала Allstate.