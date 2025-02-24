Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 09:00
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Странная форма ядра свинца-208 бросила вызов физическим моделям

«Напрямую опровергают» ©
Ученые обнаружили, что ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет не идеально сферическую форму, а слегка вытянутую, как яйцо. Это открытие бросает вызов давним представлениям об атомных ядрах и может изменить наше понимание образования тяжелых элементов во Вселенной.
Странная форма ядра свинца-208 бросила вызов физическим моделям

© Ferra.ru

Свинец-208 считается высокостабильным, поскольку является «дважды магическим» ядром, то есть имеет уникальное расположение протонов и нейтронов. Но новые высокоточные эксперименты с использованием гамма-спектрометра GRETINA в Аргоннской национальной лаборатории в США выявили его неожиданную форму. Исследователи разогнали частицы до 10% от скорости света и бомбардировали ими атомы свинца, анализируя полученные гамма-сигналы, чтобы определить структуру ядра.

Джек Хендерсон из Университета Суррея говорит, что полученные результаты напрямую опровергают существующие ядерные модели. Сейчас физики-теоретики пересматривают свои представления, причем одна из идей предполагает, что колебания ядра под действием энергии менее предсказуемы, чем считалось ранее.

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
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