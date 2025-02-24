Странная форма ядра свинца-208 бросила вызов физическим моделям

Свинец-208 считается высокостабильным, поскольку является «дважды магическим» ядром, то есть имеет уникальное расположение протонов и нейтронов. Но новые высокоточные эксперименты с использованием гамма-спектрометра GRETINA в Аргоннской национальной лаборатории в США выявили его неожиданную форму. Исследователи разогнали частицы до 10% от скорости света и бомбардировали ими атомы свинца, анализируя полученные гамма-сигналы, чтобы определить структуру ядра.

Джек Хендерсон из Университета Суррея говорит, что полученные результаты напрямую опровергают существующие ядерные модели. Сейчас физики-теоретики пересматривают свои представления, причем одна из идей предполагает, что колебания ядра под действием энергии менее предсказуемы, чем считалось ранее.