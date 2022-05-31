Странная версия тамагочи: когда появятся виртуальные дети

Такое созданное компьютером потомство будет существовать только в иммерсивном цифровом мире, «метавселенной». Доступ к ней будет осуществляться с помощью гарнитур виртуальной реальности. По словам Катрионы Кэмпбелл (Catriona Campbell), одного из ведущих британских специалистов в области искусственного интеллекта, создание таких виртуальных детей практически ничего не будет стоить, поскольку для них потребуются минимальные ресурсы. Эксперт называет это «поколением тамагочи».

Кэмпбелл заявила, что однажды люди смогут использовать высокотехнологичные перчатки, способные передавать тактильную обратную связь для воспроизведения физических ощущений. Это позволит обнимать, кормить и играть с виртуальным ребёнком. Эксперт по искусственному интеллекту добавила, что виртуальные дети, вероятно, будут иметь фотореалистичные лица и тела, а также смогут распознавать своих «родителей» и реагировать на них.