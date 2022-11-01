Страннее некуда: учёные рассчитали массы чёрных дыр в квантовых состояниях

Общая теория относительности и квантовая физика — теории, которые описывают разные вещи. В одну их пока не объединили. Но новая научная работа пытается «примирить» как минимум один тип объектов с квантовой физикой — чёрные дыры.

Эти объекты отличаются бесконечной плотностью, которая порождает такую сильную гравитацию, что её неспособен преодолеть даже свет. Принцип же квантовой суперпозиции гласит о том, что объекты при определённых условиях могут находиться в состояниях, которые не могут быть реализованы одновременно с классической точки зрения (кот Шрёдингера одновременно и жив, и мёртв).

Расчёты авторов новой научной работы показали, что суперпозиции масс в теоретическом типе чёрной дыры, называемом чёрной дырой BTZ, одновременно занимают удивительно разные диапазоны. Физики пояснили, что их моделирование подтвердило ранние теории Джейкоба Бекенштейна. Он говорил, что чёрные дыры могут иметь массы только определённых значений, и они должны подпадать под определённые диапазоны или соотношения. И моделирование продемонстрировало, что массы в суперпозиции были в предсказанных диапазонах и соотношениях.