Опубликовано 22 декабря 2024, 03:001 мин.
Страны Азии заинтересовались российской системой ПВО «Панцирь»Vietnam Defense Expo 2024
Страны Юго-Восточной Азии проявляют значительный интерес к российской системе ПВО «Панцирь», предназначенной для защиты промышленных и административных объектов от масштабных атак беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании «Высокоточные комплексы», входящей в Ростех, на выставке Vietnam Defense Expo 2024 в Ханое.
Система нового поколения «Панцирь-СМД-Е» является частью российской экспозиции на этом мероприятии. «Весь мир сейчас видит, насколько хорошо себя зарекомендовали российская военная техника и вооружения», — сказал представитель.
Помимо «Панциря», на выставке представлены противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», установленный на автомобиле «Тайфун-К», и боевая машина пехоты БМП-3 с усиленной защитой. Также представлены тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», переносной зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» и комплекс вооружения «Бережок».