Страны Азии заинтересовались российской системой ПВО «Панцирь»

Система нового поколения «Панцирь-СМД-Е» является частью российской экспозиции на этом мероприятии. «Весь мир сейчас видит, насколько хорошо себя зарекомендовали российская военная техника и вооружения», — сказал представитель.

Помимо «Панциря», на выставке представлены противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», установленный на автомобиле «Тайфун-К», и боевая машина пехоты БМП-3 с усиленной защитой. Также представлены тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», переносной зенитно-ракетный комплекс «Гибка-С» и комплекс вооружения «Бережок».