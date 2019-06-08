Страны G20 заставят Facebook и Google платить больше налогов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Дело в том, что многие крупные IT-компании критикуют за регистрацию своей прибыли в странах с низким уровнем налогов. С помощью такой хитрости технологические гиганты экономят существенные деньги.

Страны «Большой двадцатки» такое положение дел не устраивает. Их министры финансов решили разработать правила, которые увеличили бы налоговую нагрузку для компаний. Однако такие меры могут привести к тому, что страны с облегчённым налоговым режимом, например Ирландия и Люксембург, потеряют большую долю прямых инвестиций.

Среди мер, которые могут быть приняты, есть концепция единого цифрового налога. Согласно этой концепции, компания должна будет платить налоги во всех странах, в которых предоставляет услуги.

Представители стран G20 договорились ещё дважды встретиться в этом году по поводу данного вопроса. Напомним, в клуб G20 входит и Россия.