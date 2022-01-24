Наука и технологии
Сегодня в 11:13
3 мин.

Страны, которые проще всего завоевать

Их назвали на YouTube-канале The Infographics Show
В одном из последних выпусков на канале The Infographics Show на YouTube перечислили государства, завоевать которые более сильным странам не составит труда.
Страны, которые проще всего завоевать

Ведущий канала назвал страны, вторгнуться в которые при желании другим государствам будет очень легко.

  1. Гренландия. Эта страна тесно связана с Данией. При этом за защиту государства ответственна также Дания, поскольку у Гренландии нет своей армии. Кроме того, эта страна покрыта одним из самых крупных в мире ледников, а большая часть её территории находится в Арктике. Попасть в страну было бы просто за счёт того, что всю береговую линию острова защитить невозможно.
  1. Гаити. Расположена страна на острове в Карибском море. При этом на том же острове находится и Доминиканская Республика. Погодные условия в Гаити не такие плохие, как в Гренландии, если не считать сезона ураганов. Если бы противник захотел высадить войска на пляжах страны, то государство мало что могло бы сделать, чтобы остановить захватчика. Вооружённые силы Гаити были воссозданы в 2017 году, состоит армия из примерно 500 солдат. К этому можно добавить ещё 15 тысяч полицейских. И это будет единственным сопротивлением, с которым столкнётся вражеская армия.
  1. Коста-Рика. Вооружённых сил в этом государстве не было с 1949 года. Однако у страны есть могущественные союзники: прежде всего, США. Если же другая страна решит завоевать Коста-Рику, то проникнуть туда будет довольно сложно: территория государства омывается Тихим океаном, Карибским морем. Но если всё будет спланировано правильно, то противник сможет напасть сразу с двух сторон. У Коста-Рики нет военно-морского флота, поэтому захватчики могут легко напасть с моря. При этом численность полиции здесь - всего 10 тысяч человек, что даже меньше, чем у Гаити. Хотя нужно отметить, что в Коста-Рике неплохая инфраструктура благодаря тесному сотрудничеству с США и большому числу проживающих там эмигрантов.
Страны, которые проще всего завоевать
  1. Польша. О лёгкости завоевания этой страны говорят многочисленные вторжения в неё на протяжении всей истории. Привлекательным для захватчиков это государство делает не только её слабая армия, но и удобное местоположение. Зачастую ранее страна оказывалась посреди враждующих держав или рядом с государством, которое хотело расширить свои владения. Единственным выходом к воде у страны является Балтийское море, поэтому захватчики могли просто объединиться с одной из стран, окружающих Польшу, и легко проникнуть в неё. Однако сегодня вторгнуться в Пользу намного сложнее за счёт того, что она входит в состав Евросоюза и НАТО.
  1. Тувалу. Данная страна расположена на девяти островах и находится недалеко от Гавайев и Австралии. К тому же государство не имеет собственной армии, есть у него лишь полиция. ВВП здесь тоже очень небольшой - всего около 50 миллионов долларов, поэтому ресурсов для ведения войны у властей просто нет. Скорее всего, для захвата страны понадобятся лишь один-два корабля.
  1. Аруба. Вообще эта страна находится под защитой Нидерландов, так как у неё нет своей армии, а число полицейских составляет примерно 650 человек. При этом если бы на Арубу напали, то военнослужащие из Нидерландов должны были бы преодолеть расстояние в чуть более 4900 миль (около 7800 км).
Источник: The Infographics Show
Новости партнеров
Новости партнеров