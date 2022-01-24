Страны, которые проще всего завоевать

Наука и технологии
Сегодня в 11:13
3 мин.
Страны, которые проще всего завоеватьИх назвали на YouTube-канале The Infographics Show
В одном из последних выпусков на канале The Infographics Show на YouTube перечислили государства, завоевать которые более сильным странам не составит труда.
Ведущий канала назвал страны, вторгнуться в которые при желании другим государствам будет очень легко.
- Гренландия. Эта страна тесно связана с Данией. При этом за защиту государства ответственна также Дания, поскольку у Гренландии нет своей армии. Кроме того, эта страна покрыта одним из самых крупных в мире ледников, а большая часть её территории находится в Арктике. Попасть в страну было бы просто за счёт того, что всю береговую линию острова защитить невозможно.
- Гаити. Расположена страна на острове в Карибском море. При этом на том же острове находится и Доминиканская Республика. Погодные условия в Гаити не такие плохие, как в Гренландии, если не считать сезона ураганов. Если бы противник захотел высадить войска на пляжах страны, то государство мало что могло бы сделать, чтобы остановить захватчика. Вооружённые силы Гаити были воссозданы в 2017 году, состоит армия из примерно 500 солдат. К этому можно добавить ещё 15 тысяч полицейских. И это будет единственным сопротивлением, с которым столкнётся вражеская армия.
- Коста-Рика. Вооружённых сил в этом государстве не было с 1949 года. Однако у страны есть могущественные союзники: прежде всего, США. Если же другая страна решит завоевать Коста-Рику, то проникнуть туда будет довольно сложно: территория государства омывается Тихим океаном, Карибским морем. Но если всё будет спланировано правильно, то противник сможет напасть сразу с двух сторон. У Коста-Рики нет военно-морского флота, поэтому захватчики могут легко напасть с моря. При этом численность полиции здесь - всего 10 тысяч человек, что даже меньше, чем у Гаити. Хотя нужно отметить, что в Коста-Рике неплохая инфраструктура благодаря тесному сотрудничеству с США и большому числу проживающих там эмигрантов.
- Польша. О лёгкости завоевания этой страны говорят многочисленные вторжения в неё на протяжении всей истории. Привлекательным для захватчиков это государство делает не только её слабая армия, но и удобное местоположение. Зачастую ранее страна оказывалась посреди враждующих держав или рядом с государством, которое хотело расширить свои владения. Единственным выходом к воде у страны является Балтийское море, поэтому захватчики могли просто объединиться с одной из стран, окружающих Польшу, и легко проникнуть в неё. Однако сегодня вторгнуться в Пользу намного сложнее за счёт того, что она входит в состав Евросоюза и НАТО.
- Тувалу. Данная страна расположена на девяти островах и находится недалеко от Гавайев и Австралии. К тому же государство не имеет собственной армии, есть у него лишь полиция. ВВП здесь тоже очень небольшой - всего около 50 миллионов долларов, поэтому ресурсов для ведения войны у властей просто нет. Скорее всего, для захвата страны понадобятся лишь один-два корабля.
- Аруба. Вообще эта страна находится под защитой Нидерландов, так как у неё нет своей армии, а число полицейских составляет примерно 650 человек. При этом если бы на Арубу напали, то военнослужащие из Нидерландов должны были бы преодолеть расстояние в чуть более 4900 миль (около 7800 км).
Источник: The Infographics Show