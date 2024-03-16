Страшные заголовки, безопасное небо: Boeing бросила тень на сферу авиации

Опубликовано 16 марта 2024, 15:45
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Страшные заголовки, безопасное небо: Boeing бросила тень на сферу авиацииИ почему не стоит заострять внимание на аварии одной компании
Недавние «авиационные инциденты» с участием Boeing по понятным причинам вызвали обеспокоенность общественности. Однако эксперты уверяют, что коммерческие авиаперевозки остаются на редкость безопасными.
Шквал негативных заголовков может создать впечатление о внезапном снижении уровня безопасности. Однако данные мировых регуляторов показывают, что коммерческие рейсы статистически очень безопасны, а за последние два десятилетия уровень безопасности действительно повысился. В современных авиационных системах предусмотрены резервные системы, чтобы мелкие неполадки, например, потерянное колесо, не переросли в катастрофу.
Хотя нынешние показатели безопасности впечатляют, эксперты предостерегают от лишней уверенности. Фонд безопасности полетов отмечает признаки ослабления культуры безопасности среди авиакомпаний и производителей, что может привести к инцидентам в будущем.