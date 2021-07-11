Стратегические бомбардировщики России и США сравнили по стоимости

Пока В-21 существует только в виде прототипов. Ранее первый полёт бомбардировщика ожидался в декабре 2021 года, но ВВС США перенесли его на более поздний срок.

Всего США хотят купить не менее 100 В-21. Они будут стоить около $64 млрд. Вообще средняя цена одного самолёта составляет $639 млн по курсу 2019 года, пишет «Военное обозрение». Издание также приводит стоимость российского стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В 2018 году она составляла 15 млрд рублей, то есть примерно $238 млн.

Стоит отметить, что это всё же самолёты разных поколений. Однако авторы «Военного обозрения» считают, что российский стратегический бомбардировщик любой модели, даже перспективной, не может стоить более полумиллиарда долларов.