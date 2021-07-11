Стратегические бомбардировщики России и США сравнили по стоимости

Наука и технологии
Сегодня в 17:13
Стратегические бомбардировщики России и США сравнили по стоимостиТу-160М2 и В-21
Военно-воздушные силы (ВВС) США опубликовали изображение новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и информацию о нём.
Пока В-21 существует только в виде прототипов. Ранее первый полёт бомбардировщика ожидался в декабре 2021 года, но ВВС США перенесли его на более поздний срок.
Всего США хотят купить не менее 100 В-21. Они будут стоить около $64 млрд. Вообще средняя цена одного самолёта составляет $639 млн по курсу 2019 года, пишет «Военное обозрение». Издание также приводит стоимость российского стратегического бомбардировщика Ту-160М2. В 2018 году она составляла 15 млрд рублей, то есть примерно $238 млн.
Стоит отметить, что это всё же самолёты разных поколений. Однако авторы «Военного обозрения» считают, что российский стратегический бомбардировщик любой модели, даже перспективной, не может стоить более полумиллиарда долларов.