Стратегические ядерные силы России и США сравнили между собой

Перевод материала предоставило издание «ИноСМИ». Китайские журналисты отметили, что Россия является лидером по количеству ядерных боеголовок и по уровню развитости ракет.

Китайцы пишут, что на вооружении у России есть сразу несколько типов ракетных комплексов: это «Тополь», «Ярс» и другие. А у США имеются только два вида межконтинентальных ракет — семейства Minuteman и Trident. Ранее страна отказалась от ракет Peacekeeper и MGM-134 Midgetman, и потому утратила часть ядерного потенциала.

Также китайские журналисты посчитали, что на вооружении в России сейчас стоит более 300 межконтинентальных ракет, и это вызывает «ужас» у Белого дома.

Кроме того, командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев недавно заявил, что до конца года доля современных ракетных комплексов в российских Ракетных войсках стратегического назначения увеличится с 76% до 81%. Военные обзаведутся 15 новыми межконтинентальными ракетами.