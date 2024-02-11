Стратегию Google по присвоению ИИ имен оценили не лучшим образом

Изначально известный как "Bard", ИИ-чатбот и другие продукты на базе ИИ теперь объединены под зонтиком Gemini. Этот шаг соответствует усилиям Google по консолидации после слияния команд Google Brain и DeepMind, что символизирует название Gemini, означающее "близнецы" на латыни.

Однако возникают опасения по поводу возможной путаницы и отсутствия ясности, связанных с использованием одного и того же названия как для модели искусственного интеллекта, так и для продуктов, которыми она управляет. В отличие от традиционных названий Google, которые подчеркивают простоту и ясность (например, Google Photos, Drive, Maps), "Близнецы" не могут донести до пользователей суть продукта.

Более того, опора на астрологию или исторические ссылки, например, на Project Gemini NASA, может неэффективно донести до пользователей цель предложений Google в области ИИ. Такое несоответствие между функциями продукта и его названием может потребовать дополнительных маркетинговых усилий для повышения осведомленности, создавая само собой разумеющийся барьер для принятия продукта.

В отличие от подхода OpenAI, предусматривающего различие между базовой технологией (например, GPT) и названиями продуктов (например, ChatGPT), стратегии Google не хватает гибкости и перспективности.