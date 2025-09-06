Стратегию развития Дальнего Востока нацелят на технологизацию и роботизацию

По его словам, готовятся поправки к законодательству, которые позволят обновить стратегию развития региона и создать единый закон о преференциальных режимах. Рабочая группа по префрежимам получит новый статус и будет заниматься разработкой законопроекта совместно с Госдумой и Советом Федерации.

Алтабаев отметил успешные примеры внедрения технологий: автоматизированный складской комплекс в Приморье, беспилотные летательные аппараты на Сахалине, системы мониторинга пожаров и паводков в Хабаровском крае.

Он также рассказал о новом проекте с Cognitive Pilot и фондом «Восход», который поможет компаниям использовать роботов в сельском хозяйстве.