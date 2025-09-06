Стратегию развития Дальнего Востока нацелят на технологизацию и роботизацию

Опубликовано 06 сентября 2025, 17:281 мин.
Стратегию развития Дальнего Востока нацелят на технологизацию и роботизациюПреференциальные режимы ДФО будут стимулировать технологизацию и роботизацию
Преференциальные режимы на Дальнем Востоке будут нацелены на технологическое развитие, роботизацию и внедрение искусственного интеллекта, сообщили на Восточном экономическом форуме. Об этом заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, пишет ТАСС.
По его словам, готовятся поправки к законодательству, которые позволят обновить стратегию развития региона и создать единый закон о преференциальных режимах. Рабочая группа по префрежимам получит новый статус и будет заниматься разработкой законопроекта совместно с Госдумой и Советом Федерации.
Алтабаев отметил успешные примеры внедрения технологий: автоматизированный складской комплекс в Приморье, беспилотные летательные аппараты на Сахалине, системы мониторинга пожаров и паводков в Хабаровском крае.
Он также рассказал о новом проекте с Cognitive Pilot и фондом «Восход», который поможет компаниям использовать роботов в сельском хозяйстве.