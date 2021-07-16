Стрельба и манёвры новейшего российского лёгкого танка попали на видео

Скоро пройдёт второй этап проверок, во время которого оценят работу 125-миллиметровой пушки 2С25 в условиях штиля и при волнении моря до трёх баллов. Осенью машину испытают в условиях холода.

«Российская газета» пишет, что «Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи Т-80, Т-90. По подвижности на суше и воде он находится на одном уровне с БМД-4М.