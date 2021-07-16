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Стрельба и манёвры новейшего российского лёгкого танка попали на видео«Спрут-СДМ1»
Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытали в Чёрном море. Это показали на видео.
Разработчики «Спрут-СДМ1» говорят, что это единственный в мире лёгкий плавающий танк. Испытания знаменовали собой первый этап проверок машины в морских условиях. Они подтвердили, что боевую машину можно транспортировать большими десантными кораблями. Сам танк показал высокие водоходные качества.
Скоро пройдёт второй этап проверок, во время которого оценят работу 125-миллиметровой пушки 2С25 в условиях штиля и при волнении моря до трёх баллов. Осенью машину испытают в условиях холода.
«Российская газета» пишет, что «Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи Т-80, Т-90. По подвижности на суше и воде он находится на одном уровне с БМД-4М.