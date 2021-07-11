Стрельбу из танка Т-14 «Армата» показали на видео

Также «Военная приёмка» показала, как всё устроено внутри капсулы Т-14 «Армата». Туда вмещаются теперь до трёх человек. Привычных танковых рычагов там нет. Вместо них используются технологичные штурвалы. Внутри есть даже кондиционер.

В программе продемонстрировали, как выстрел ощущается изнутри. Нагрузки в этот момент минимальны— из бокала воды пролилось совсем немного.

«Военная приёмка» также рассказала, что для «Арматы» создали серию специальных боеприпасов. Но заснять удалось стрельбу только стандартным, кумулятивным.

Съёмки велись в военном научно-исследовательском институте 38-й НИИИ БТВТ.