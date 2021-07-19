Стрельбу российской гиперзвуковой ракетой показали на видео

В минобороны отметили, что испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты. Прошли они, кстати, в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Ранее СМИ узнали, что первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко». Также оружие смогут нести подводные лодки. Впереди у ракеты испытания на субмарине.

Во время презентации «Циркона» президент России Владимир Путин говорил, что ракета может развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров.