Наука и технологии
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Стрельбу российской гиперзвуковой ракетой показали на видео

Она успешно поразила цель
Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели.
Стрельбу российской гиперзвуковой ракетой показали на видео

В ходе испытаний скорость полёта ракеты составила семь Махов, а дальность стрельбы превысила 350 километров. Цель была успешно поражена прямым попаданием.

В минобороны отметили, что испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты. Прошли они, кстати, в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Ранее СМИ узнали, что первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко». Также оружие смогут нести подводные лодки. Впереди у ракеты испытания на субмарине.

Во время презентации «Циркона» президент России Владимир Путин говорил, что ракета может развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров.