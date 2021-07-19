Стрельбу российской гиперзвуковой ракетой показали на видео

Наука и технологии
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Стрельбу российской гиперзвуковой ракетой показали на видеоОна успешно поразила цель
Минобороны России сообщило, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выстрелил гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели.
В ходе испытаний скорость полёта ракеты составила семь Махов, а дальность стрельбы превысила 350 километров. Цель была успешно поражена прямым попаданием.
В минобороны отметили, что испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты. Прошли они, кстати, в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.
Ранее СМИ узнали, что первым штатным носителем «Циркона» станет фрегат «Адмирал Головко». Также оружие смогут нести подводные лодки. Впереди у ракеты испытания на субмарине.
Во время презентации «Циркона» президент России Владимир Путин говорил, что ракета может развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров.