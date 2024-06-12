Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученых

Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученыхЧто они говорят
Кратер Батагайка, который, как считается, образовался в 1960-х годах, расширяется из-за таяния вечной мерзлоты, вызванного вырубкой лесов, согласно существующим теориям. Однако противоречивые сведения говорят о том, что происхождение кратера может быть более давним: эрозионные процессы были замечены еще в 1947 году.
Независимо от того, как именно возник кратер, его рост вызывает беспокойство. По оценкам ученых, его объем увеличивается примерно на миллион кубометров в год, причем две трети этого показателя объясняется таянием вечной мерзлоты. Его расширение создает экологические риски, включая увеличение выбросов парниковых газов и изменения в местных речных системах.
Хотя рост кратера может в конечном итоге стабилизироваться, поскольку вечная мерзлота приближается к своему пределу, для предотвращения дальнейшего расширения необходимо обратить вспять последствия изменения климата.