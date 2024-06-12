Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученых

Независимо от того, как именно возник кратер, его рост вызывает беспокойство. По оценкам ученых, его объем увеличивается примерно на миллион кубометров в год, причем две трети этого показателя объясняется таянием вечной мерзлоты. Его расширение создает экологические риски, включая увеличение выбросов парниковых газов и изменения в местных речных системах.

Хотя рост кратера может в конечном итоге стабилизироваться, поскольку вечная мерзлота приближается к своему пределу, для предотвращения дальнейшего расширения необходимо обратить вспять последствия изменения климата.