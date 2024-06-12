Наука и технологии
Опубликовано 12 июня 2024, 14:58
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Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученых

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Российские ученые заметили тревожные темпы роста кратера Батагайка, расположенного в Верхоянском районе Якутии. Возникший всего 60 лет назад, кратер стремительно увеличивается в размерах, заслужив звание крупнейшего в мире кратера вечной мерзлоты и прозвище «Сибирские врата ада», пишет Лента.ру.
Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученых
© Ferra

Кратер Батагайка, который, как считается, образовался в 1960-х годах, расширяется из-за таяния вечной мерзлоты, вызванного вырубкой лесов, согласно существующим теориям. Однако противоречивые сведения говорят о том, что происхождение кратера может быть более давним: эрозионные процессы были замечены еще в 1947 году.

Стремительное расширение «Сибирских врат ада» вызвало опасения ученых

© NASA

Независимо от того, как именно возник кратер, его рост вызывает беспокойство. По оценкам ученых, его объем увеличивается примерно на миллион кубометров в год, причем две трети этого показателя объясняется таянием вечной мерзлоты. Его расширение создает экологические риски, включая увеличение выбросов парниковых газов и изменения в местных речных системах.

Хотя рост кратера может в конечном итоге стабилизироваться, поскольку вечная мерзлота приближается к своему пределу, для предотвращения дальнейшего расширения необходимо обратить вспять последствия изменения климата.