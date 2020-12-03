Наука и технологии
Сегодня 16:53
Стресс может «пробуждать» рак
То есть вызвать рецидив
К сожалению, даже после успешного лечения рака не исключены рецидивы. Учёные пока не до конца понимают, почему так происходит. Недавно группа исследователей обнаружила один фактор, который может запустить рецидив. Это может случиться из-за стресса.
Кратко о работе учёных пишет Naked Science. Исследователи использовали лабораторных мышей, чтобы понять, что может возобновить рак лёгких и яичников. Учёные специально вызывали у животных стресс, не давая им двигаться. После такого эксперимента авторы работы увидели у мышей запуск рецидива болезни. Сообщается, что «пробуждение» рака сопровождалось накоплением в крови окисленных липидов. Эти липиды запускают в раковых клетках процесс роста.
Учёные знают, что данные органические соединения производятся под действием фермента миелопероксидазы, который активируется белками, связанными с иммунными клетками-нейтрофилами. А эти клетки могут активироваться при стрессе.
Гипотеза учёных подтвердилась и на группе людей, которые пережили рак лёгких.