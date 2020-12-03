Стресс может «пробуждать» рак

Кратко о работе учёных пишет Naked Science. Исследователи использовали лабораторных мышей, чтобы понять, что может возобновить рак лёгких и яичников. Учёные специально вызывали у животных стресс, не давая им двигаться. После такого эксперимента авторы работы увидели у мышей запуск рецидива болезни. Сообщается, что «пробуждение» рака сопровождалось накоплением в крови окисленных липидов. Эти липиды запускают в раковых клетках процесс роста.

Учёные знают, что данные органические соединения производятся под действием фермента миелопероксидазы, который активируется белками, связанными с иммунными клетками-нейтрофилами. А эти клетки могут активироваться при стрессе.

Гипотеза учёных подтвердилась и на группе людей, которые пережили рак лёгких.