Стресс на работе оказался смертельно опасен

В пресс-релизе статьи, опубликованном на EurekAlert!, говорится, что треть работающих людей страдает гипертонией. Предыдущие исследования показали, что психосоциальные факторы оказывают на таких людей очень сильное влияние, повышая риски развития серьёзных заболеваний.

Учёные решили подсчитать, как сильно повышаются риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у гипертоников с постоянным стрессом на работе и недосыпом. В эксперименте участвовали 1959 человек в возрасте от 25 до 65 лет. За их жизнью учёные следили на протяжении 18 лет.

Как показали результаты исследования, люди умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще, если испытывают стресс на работе. И в 1,8 раз чаще от недосыпа. Те же, у кого эти два фактора постоянно сочетаются, умирают от указанных болезней в три раза чаще.

Исследователи считают, что работодателям необходимо обеспечивать комфортные условия на работе, чтобы снизить у сотрудников риск возникновения стресса и недосыпа.