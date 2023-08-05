Стримера на Twitch задержали после раздачи тапочек в центре Нью-Йорка

Мероприятие быстро вышло из-под контроля, толпа мешала движению транспорта и вела себя опасно. Полиция Нью-Йорка была вынуждена ввести 4-й уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с масштабами мероприятия. По сообщениям полиции, люди носили оружие и запускали фейерверки, в результате чего пострадали сотрудники полиции и было произведено несколько арестов.

Потенциально Ченату могут быть предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам, поскольку он не получил необходимых разрешений и не предупредил полицию о проведении мероприятия. В настоящее время комиссар полиции и юристы обсуждают возможные обвинения.

Во время беспорядков Ценат вел прямую трансляцию части мероприятия на канале Twitch, описывая хаотичную сцену как «войну на улице». Эта ситуация служит напоминанием о потенциальных рисках и ответственности, которые несет в себе работа в социальных сетях.