Стримерши негодуют из-за запрета на декольте в игровых трансляциях

Требования назвали архаичными и сексисткими, потому что от них в первую очередь пострадают женщины-стримеры. В целом, одежда, согласно правилам Mixer, должна полностью покрывать видимые в камере части тела. Но, только в трансляциях для семей и подростков.

Помимо таких, на платформе есть категория для трансляций 18+. В них стримеры имеют право надевать топы с открытыми плечами. Кто-то из возмущённых пользователей заметил, что даже в католических школах правила мягче, чем на Mixer.

Стоит отметить, что правила Twitch разрешают носить стримерам во время трансляций ту же одежду, в которой они вышли бы на улицу.