Стримеры и вебкамщицы не смогли вывести деньги на счета российских банков под санкциями

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Стримеры и вебкамщицы не смогли вывести деньги на счета российских банков под санкциямиОфициальных комментариев от Twitch и OnlyFans нет
Стримеры сообщили, что Twitch и OnlyFans перестали делать выплаты на счета российских банков, попавших под санкции.
Владимир «bratishkinoff» Братишкин написал, что Twitch «прекратил выплаты на русские банки». «Некритично конечно, но теперь костыли придумывать», — отметил стример. Другой стример Иван «Manyrin» Казаров тоже подтвердил, что не может вывести деньги на российские карты. Он рассчитывает на PayPal.
О трудностях с выводом сообщили и авторы контента на OnlyFans. Модели также пожаловались, что сервис при попытке вывести деньги стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учётные записи.
Пока ни Twitch, ни OnlyFans не дали официальных комментариев. Если платформы действительно закрыли возможность вывода средств, авторы контента не смогут получать доход от подписок, рекламы и других внутренних способов монетизации каналов.
Источник: DTF