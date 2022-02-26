Стримеры и вебкамщицы не смогли вывести деньги на счета российских банков под санкциями

Владимир «bratishkinoff» Братишкин написал, что Twitch «прекратил выплаты на русские банки». «Некритично конечно, но теперь костыли придумывать», — отметил стример. Другой стример Иван «Manyrin» Казаров тоже подтвердил, что не может вывести деньги на российские карты. Он рассчитывает на PayPal.

О трудностях с выводом сообщили и авторы контента на OnlyFans. Модели также пожаловались, что сервис при попытке вывести деньги стал снимать верификацию с аккаунтов и ограничивать учётные записи.

Пока ни Twitch, ни OnlyFans не дали официальных комментариев. Если платформы действительно закрыли возможность вывода средств, авторы контента не смогут получать доход от подписок, рекламы и других внутренних способов монетизации каналов.