Stripe запустит блокчейн-компанию Tempo с участием OpenAI, Anthropic и др.

Эти компании станут первыми пользователями блокчейна Tempo для платежей, переводов и других финансовых операций, если технология окажется успешной.

Руководить Tempo будет Мэтт Хуанг, член совета Stripe и сооснователь криптоинвестиционной фирмы Paradigm, которая также вложилась в проект. Важно, что Tempo будет работать как независимая компания.

Цель Tempo — создать высокопроизводительный блокчейн для безопасных и быстрых транзакций стейблкоинов, который сможет заинтересовать крупные компании и финансовые институты.