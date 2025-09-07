Опубликовано 07 сентября 2025, 20:151 мин.
Stripe запустит блокчейн-компанию Tempo с участием OpenAI, Anthropic и др.Крупные финансовые компании
Stripe объявила о создании новой блокчейн-компании Tempo, которая будет работать с стейблкоинами. Особое внимание привлек список партнеров: Anthropic, OpenAI, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, Revolut, Shopify, Standard Chartered и Visa.
© Ferra.ru
Эти компании станут первыми пользователями блокчейна Tempo для платежей, переводов и других финансовых операций, если технология окажется успешной.
Руководить Tempo будет Мэтт Хуанг, член совета Stripe и сооснователь криптоинвестиционной фирмы Paradigm, которая также вложилась в проект. Важно, что Tempo будет работать как независимая компания.
Цель Tempo — создать высокопроизводительный блокчейн для безопасных и быстрых транзакций стейблкоинов, который сможет заинтересовать крупные компании и финансовые институты.