Строительство гигантского дата-центра Meta* «испортило» жизнь маленького городка

Однако для жителей маленького городка Холли-Ридж в штате Луизиана, который находится менее чем в полутора километрах от стройки, этот проект уже стал «источником больших проблем», пишут СМИ.

Со времени начала работ тихие улицы городка заполонили тысячи тяжелых грузовиков. Это привело к резкому росту числа аварий — на 600% по сравнению с прошлым годом.

Ситуация стала настолько опасной, что местная начальная школа была вынуждена закрыть детскую площадку на своей территории после трех аварий с участием строительной техники.

Жители жалуются, что водители грузовиков ведут себя очень агрессивно, постоянно повреждают дорожные знаки и почтовые ящики. Кроме того, городок уже столкнулся с перебоями в электроснабжении и появлением ржавой воды из кранов.

В Холли-Риджа, для справки, живет всего 2000 жителей.

