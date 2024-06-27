Строительство кампуса Apple стоимостью $1 млрд отложили

Опубликовано 27 июня 2024, 22:30
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Строительство кампуса Apple стоимостью $1 млрд отложилиПроект не отменен
Амбициозный проект кампуса Apple в Северной Каролине стоимостью 1 миллиард долларов отложен на четыре года, сообщают СМИ. Первоначально объявленный в 2021 году, проект включает в себя планы по строительству нового инженерного и исследовательского центра, способного принять до 3 000 сотрудников.
Технологический гигант сотрудничает с губернатором Северной Каролины Роем Купером и Министерством торговли Северной Каролины, чтобы продлить сроки реализации проекта. В прошлом году Apple представила планы развития начального этапа, который включает в себя шесть зданий, парковку и 65 032 квадратных метров офисных площадей. Вся территория кампуса будет занимать 113 гектар и, скорее всего, будет построена в несколько этапов.
"Apple работает в Северной Каролине уже более двух десятилетий. И мы твердо намерены развивать наши команды здесь", - заявил представитель Apple. Компания по-прежнему оптимистично настроена на развитие нового кампуса в ближайшие годы.