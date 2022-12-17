Строительство ядерного реактора нового поколения во Франции вновь отложили

Эта сумма превышает первоначальный прогноз в 3,3 миллиарда евро, когда строительство анонсировали в 2007 году.

Это происходит на фоне того, что крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции EDF уже испытывает трудности с перезапуском десятков ядерных реакторов, остановленных для проведения технического обслуживания или работ по обеспечению безопасности, которые оказались более сложными, чем предполагалось изначально.

EDF также сообщила в пятницу, что один из двух обычных реакторов на АЭС Фламанвиль будет запущен только 19 февраля, а не на следующей неделе, как планировалось. Что произошло и с реактором на АЭС Пенли на северо-западе Фарнса, который будет перезапущен 20 марта, а не в январе.