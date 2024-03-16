Строительство заводов в США для Samsung оказалось слишком дорогим

Завод Samsung в Техасе стоимостью 17 миллиардов долларов, по прогнозам, потребует дополнительных 8 миллиардов долларов из-за роста затрат. Производители аккумуляторов, такие как LG Energy Solution, сталкиваются с аналогичными проблемами, отказавшись от планов строительства нового завода в Индиане из-за резкого роста стоимости строительства. Согласно данным, стоимость строительства в США выросла на треть всего за три года.

Предстоящие президентские выборы в США усиливают беспокойство. Возможная смена лидера вызывает опасения по поводу будущих субсидий.

Глобальное замедление внедрения электромобилей (EV) добавляет еще один уровень сложности. SK On, филиал SK Group, занимающийся производством аккумуляторов, сталкивается с растущим давлением со стороны инвесторов в связи со снижением энтузиазма на рынке электромобилей и ростом стоимости строительства запланированных заводов.

Корейские промышленные эксперты призывают правительство вмешаться, чтобы смягчить неопределенность.