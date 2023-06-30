Строящийся в США завод TSMC превысил бюджет и отстал от графика: компания обвинила рабочих

Высказывались опасения по поводу безопасности на заводе после несчастных случаев и утверждений о том, что для эвакуации из-за утечки газа использовалась учебная тревога.

Финансирование проекта было спорным вопросом, поскольку TSMC добивалась значительных субсидий от правительства США. Хотя компания признает, что проект оказался более дорогостоящим, чем ожидалось, она считает, что превышение допустимо.

Строительные работы также значительно отстают от графика, что отодвигает сроки выпуска чипов на февраль или март следующего года. TSMC ссылается на трудности и расходы, связанные с американскими рабочими, и надеется привлечь опытных рабочих из Тайваня, чтобы ускорить процесс строительства.

В настоящее время ведутся переговоры с правительством США по поводу получения виз для этих работников.