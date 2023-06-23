Структура «Ростеха» выдала китайские антенны за свои: Минпромторг потребовал вернуть субсидии

Согласно сообщениям газеты, Минпромторг считает, что компания выдала китайские антенны за свое собственное творение, получив при этом государственную субсидию в размере 300 млн рублей на их разработку. Эти антенны предназначались для спутниковой связи в автомобилях, поездах, лодках и самолетах.

Министерство промышленности и торговли планирует вернуть субсидии, предоставленные «Автоматике» на разработку этих антенн.

Контракт был подписан в 2021 году, согласно ему компания должна была самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение для антенных систем, обеспечивающих широкополосную спутниковую связь на мобильных объектах. В рамках соглашения министерство должно было предоставить «Автоматике» субсидию в размере чуть более 400 млн рублей.