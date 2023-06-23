Структура «Ростеха» выдала китайские антенны за свои: Минпромторг потребовал вернуть субсидии

Структура «Ростеха» выдала китайские антенны за свои: Минпромторг потребовал вернуть субсидииСоответствующее письмо отправлено в СКР
Министерство промышленности и торговли представило в Следственный комитет России (СКР) доказательства возможного мошенничества со стороны АО «Концерн Автоматика», дочернего предприятия госкорпорации «Ростех», сообщает «Коммерсантъ».
Согласно сообщениям газеты, Минпромторг считает, что компания выдала китайские антенны за свое собственное творение, получив при этом государственную субсидию в размере 300 млн рублей на их разработку. Эти антенны предназначались для спутниковой связи в автомобилях, поездах, лодках и самолетах.
Министерство промышленности и торговли планирует вернуть субсидии, предоставленные «Автоматике» на разработку этих антенн.
Контракт был подписан в 2021 году, согласно ему компания должна была самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение для антенных систем, обеспечивающих широкополосную спутниковую связь на мобильных объектах. В рамках соглашения министерство должно было предоставить «Автоматике» субсидию в размере чуть более 400 млн рублей.