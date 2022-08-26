Студент приклеил себе кожу с пальца одногруппника для сдачи его экзамена. Авантюра не удалась

Маниш Кумар Шамбунатх и нанятый им Раджьягуру Гупта - оба уроженцы Бихара - были арестованы полицией Лаксмипура, и местный суд в среду заключил их под стражу на три дня.

Сообщается, что во втором раунде биометрической верификации в экзаменационном центре отпечаток большого пальца Маниша Кумара не был зарегистрирован после двух попыток, и тогда у наблюдателя возникли подозрения.

"Наблюдатель использовал дезинфицирующее средство для очистки большого пальца, чтобы повторить проверку. Затем он обнаружил, что у человека на большом пальце сверху был другой слой кожи … ", - говорится в заявлении.