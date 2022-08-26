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Студент приклеил себе кожу с пальца одногруппника для сдачи его экзамена. Авантюра не удалась

И такое бывает
Индийский студент нанял "фиктивного кандидата" для участия в экзамене от его имени и для этого содрал кожу с большого пальца левой руки, чтобы нанятый им человек смог пройти биометрическую проверку, сообщает полиция.
Студент приклеил себе кожу с пальца одногруппника для сдачи его экзамена. Авантюра не удалась

Маниш Кумар Шамбунатх и нанятый им Раджьягуру Гупта - оба уроженцы Бихара - были арестованы полицией Лаксмипура, и местный суд в среду заключил их под стражу на три дня.

Сообщается, что во втором раунде биометрической верификации в экзаменационном центре отпечаток большого пальца Маниша Кумара не был зарегистрирован после двух попыток, и тогда у наблюдателя возникли подозрения.

"Наблюдатель использовал дезинфицирующее средство для очистки большого пальца, чтобы повторить проверку. Затем он обнаружил, что у человека на большом пальце сверху был другой слой кожи … ", - говорится в заявлении.

Студент приклеил себе кожу с пальца одногруппника для сдачи его экзамена. Авантюра не удалась

После этого сотрудники экзаменационной службы позвонили в диспетчерскую и передали Гупту полиции, где он признался, что был нанят Кумаром в качестве "фиктивного кандидата" для участия в экзамене.

Полиция Лаксмипура предъявила им обвинения по статьям Уголовного кодекса Индии, предусматривающим наказание за “мошенничество путем олицетворения, изготовление поддельного документа на имя вымышленного лица с намерением, чтобы считалось, что документ изготовлен реальным лицом, подлог, подлог с целью обмана и преступный сговор”.

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