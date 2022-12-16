Студент решил 2500-летнюю проблему древнего языка

27-летний Риши Раджпопат расшифровал правило, которому учил Панини, мастер древнего санскрита, живший около 2 500 лет назад. Санскрит является священным языком индуизма и на протяжении веков использовался в индийской науке, философии, поэзии и другой светской литературе. Грамматика Панини, известная как "Астадхьяи", опиралась на систему, которая функционировала как алгоритм для превращения основы и суффикса слова в грамматически правильные слова и предложения. Однако два или более правил Панини часто применяются одновременно, что приводило к конфликтам.

Панини преподавал "метаправило", которое традиционно интерпретируется учеными как "в случае конфликта между двумя правилами равной силы, побеждает правило, стоящее позже в последовательном порядке грамматики". Однако это часто приводило к грамматически неправильным результатам.

Раджпопат отверг традиционную интерпретацию метаправила. Вместо этого он заявил, что Панини имел в виду, что между правилами, применимыми к левой и правой сторонам слова соответственно, Панини хотел, чтобы мы выбрали правило, применимое к правой стороне. Используя эту интерпретацию, Раджопат обнаружил, что "языковая машина" Панини производит грамматически правильные слова почти без исключений.