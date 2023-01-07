Студент создал приложение, которое выявляет написанные искусственным интеллектом сочинения

В серии недавних сообщений в Twitter Тиан привел примеры работы GPTZero: приложение определило, что эссе Джона Макфи из New Yorker "Frame of Reference" было написано человеком, а другой сообщение, но уже из LinkedIn - роботом.

В Twitter Тиан объяснил, что создал приложение во время праздников, а мотивом послужила “растущая вероятность плагиата” со стороны искусственного интеллекта.

GPTZero использует "недоумение" (perplexity) и "разрывность" (burstiness), чтобы определить, был ли отрывок написан ботом: Недоумение - это то, насколько случайным является текст в предложении, и является ли способ построения предложения необычным или “удивительным” для приложения. Разрывность сравнивает предложения друг с другом, определяя их однотипность. Человеческий текст отличается большей разрывностью, то есть мы склонны писать с большим количеством вариаций предложений, объяснил автор GPTZero.