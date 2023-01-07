Студент создал приложение, которое выявляет написанные искусственным интеллектом сочинения

Студент создал приложение, которое выявляет написанные искусственным интеллектом сочиненияДля учителей будет очень полезно
Манера “речи” искусственного интеллекта ChatGPT стала настолько сложной,, что он может писать очень убедительные сочинения, эссе и не только. Поэтому Эдвард Тиан, студент факультета информатики, создал приложение GPTZero, которое может "быстро и эффективно" определить, кем было написано сочинение - человеком или нейросетью.
Фото: Ferra.ru
В серии недавних сообщений в Twitter Тиан привел примеры работы GPTZero: приложение определило, что эссе Джона Макфи из New Yorker "Frame of Reference" было написано человеком, а другой сообщение, но уже из LinkedIn - роботом.
В Twitter Тиан объяснил, что создал приложение во время праздников, а мотивом послужила “растущая вероятность плагиата” со стороны искусственного интеллекта.
GPTZero использует "недоумение" (perplexity) и "разрывность" (burstiness), чтобы определить, был ли отрывок написан ботом: Недоумение - это то, насколько случайным является текст в предложении, и является ли способ построения предложения необычным или “удивительным” для приложения. Разрывность сравнивает предложения друг с другом, определяя их однотипность. Человеческий текст отличается большей разрывностью, то есть мы склонны писать с большим количеством вариаций предложений, объяснил автор GPTZero.