Студентка с помощью чат-бота добилась отмены штрафа за парковку

13:18, 01 апреля 2023
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Студентка с помощью чат-бота добилась отмены штрафа за парковкуChatGPT составил за неё письмо
Британская студентка успешно обжаловала штраф за парковку в размере 60 фунтов стерлингов, используя письмо, написанное чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.
Фото: Unsplash
Как пишет BBC, когда Милли Хоултон получила уведомление от городского совета Йорка, у неё возник соблазн заплатить штраф, а не тратить время на составление ответа. Однако решила попросить ChatGPT написать письмо в совет. В результате, получив это письмо, администрация отозвала уведомление о штрафе.
Стоит отметить, что сам создатель ChatGPT, компания OpenAI признавала, что, несмотря на кажущуюся осмысленность, система может «иногда выдавать правдоподобно звучащие, но неправильные или бессмысленные ответы».