Студентка с помощью чат-бота добилась отмены штрафа за парковку

Как пишет BBC, когда Милли Хоултон получила уведомление от городского совета Йорка, у неё возник соблазн заплатить штраф, а не тратить время на составление ответа. Однако решила попросить ChatGPT написать письмо в совет. В результате, получив это письмо, администрация отозвала уведомление о штрафе.

Стоит отметить, что сам создатель ChatGPT, компания OpenAI признавала, что, несмотря на кажущуюся осмысленность, система может «иногда выдавать правдоподобно звучащие, но неправильные или бессмысленные ответы».