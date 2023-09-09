Студентов и школьников назвали первой линией киберобороны

Студентов и школьников назвали первой линией киберобороныПоэтому их стоит обучать основам
Штат Северная Дакота стал первым в США штатом, в котором обучение кибербезопасности является обязательным требованием для выпускников средней школы, призванным подготовить учащихся к защите от растущих киберугроз. По словам главы компании Nexnode, Апу Павитрана, это отличное решение, потому что студенты и школьники – первая линия киберобороны.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Инициатива охватывает учащихся от начальной до старшей школы и включает такие темы, как надежные пароли, распознавание фишинговых атак и управление устройствами. Этот шаг обусловлен тем, что школы все чаще сталкиваются с цифровыми атаками: за последний год каждая четвертая школа в США стала жертвой кибератак.
В настоящее время педагоги и политики в США сосредоточены на повышении уровня кибербезопасности по трем ключевым направлениям: обучение учащихся и учителей, улучшение поддержки руководителей школ в области кибербезопасности и укрепление технологических решений, особенно для устройств.