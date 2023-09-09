Студентов и школьников назвали первой линией киберобороны

Инициатива охватывает учащихся от начальной до старшей школы и включает такие темы, как надежные пароли, распознавание фишинговых атак и управление устройствами. Этот шаг обусловлен тем, что школы все чаще сталкиваются с цифровыми атаками: за последний год каждая четвертая школа в США стала жертвой кибератак.

В настоящее время педагоги и политики в США сосредоточены на повышении уровня кибербезопасности по трем ключевым направлениям: обучение учащихся и учителей, улучшение поддержки руководителей школ в области кибербезопасности и укрепление технологических решений, особенно для устройств.