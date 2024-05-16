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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 21:45
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Студенты MIT украли $25 млн за несколько секунд благодаря ошибке в блокчейне

Сообщает Минюст США
Согласно обвинительному заключению, обнародованному Министерством юстиции США в среду, два брата с высшим образованием предположительно похитили 25 миллионов долларов, манипулируя блокчейном Ethereum в течение всего 12 секунд.
Студенты MIT украли $25 млн за несколько секунд благодаря ошибке в блокчейне
© Ferra

В обвинительном заключении 24-летний Антон и 28-летний Джеймс Перайр-Буэно обвиняются в том, что они использовали свои знания в области информатики и математики для использования протоколов блокчейна.

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул изощренность схемы, заявив, что она «ставит под сомнение саму целостность блокчейна». Братья были арестованы и обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества, мошенничестве с использованием проводной связи и сговоре с целью отмывания денег. Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту.

Схема якобы включала в себя использование транзакций Ethereum в критические моменты перед их добавлением в блокчейн. Специальный агент уголовного розыска IRS Томас Фатторуссо подчеркнул, что следователи «просто следовали за деньгами», сочетая технологии с традиционными методами для раскрытия ограбления.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#студент
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#MIT
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#преступник
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#блокчейн