Студенты РТУ МИРЭА создали 3D-принтер, который можно собрать как конструктор

Опубликовано 27 июня 2025, 23:131 мин.
Студенты РТУ МИРЭА создали 3D-принтер, который можно собрать как конструкторМодульная конструкция
Студенты РТУ МИРЭА разработали прототип 3D-принтера с модульной конструкцией. В отличие от обычных моделей, его можно легко настраивать под разные задачи — как в детском конструкторе: меняешь модули, и принтер становится другим устройством.
Разработка основана на популярной FDM-технологии, но с важным отличием — модульная система позволяет заменять детали, расширять функции и адаптировать принтер под нужды пользователя. Это удобно, если нужно быстро перейти, например, от простой печати пластиком к работе с более сложными материалами.
По словам студента Никиты Кочетова, идея в том, чтобы не покупать для каждой задачи отдельный принтер, а использовать один — с возможностью легко менять его конфигурацию. Это снижает затраты и делает оборудование доступным для небольших производств и учебных лабораторий.