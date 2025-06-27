Студенты РТУ МИРЭА создали 3D-принтер, который можно собрать как конструктор

Разработка основана на популярной FDM-технологии, но с важным отличием — модульная система позволяет заменять детали, расширять функции и адаптировать принтер под нужды пользователя. Это удобно, если нужно быстро перейти, например, от простой печати пластиком к работе с более сложными материалами.

По словам студента Никиты Кочетова, идея в том, чтобы не покупать для каждой задачи отдельный принтер, а использовать один — с возможностью легко менять его конфигурацию. Это снижает затраты и делает оборудование доступным для небольших производств и учебных лабораторий.