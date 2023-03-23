Стволовые клетки начали использовать для улучшения протезов

Стволовые клетки начали использовать для улучшения протезовСоздана “прокладка” между протезом и конечностью
Инженеры разработали новый тип нейронного импланта, который сочетает в себе стволовые клетки и электронику и может помочь ампутантам или тем, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями.
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Разработки в области имплантируемых нейротехнологий и клеточной терапии предлагают потенциально эффективные методы лечения людей с повреждениями нервов, расположенных вне головного и спинного мозга. Однако есть и недостатки. Пересаженные нейроны могут с трудом устанавливать функциональные связи. А электроды не могут эффективно работать без здоровых рабочих клеток, с которыми они могут взаимодействовать. Кроме того, существующие нейротехнологии не позволяют взаимодействовать с различными типами нейронов, отвечающих за выполнение различных функций.
Возможное решение этих проблем кроется в биогибридном устройстве, которое объединит стволовые клетки человека с биоэлектроникой для создания более эффективного нейронного интерфейса. Что и сделали исследователи из Кембриджского университета, создав революционное биогибридное устройство, которое может интегрироваться в ткани организма.
Новое устройство может помочь людям с ампутированными конечностями, где проблема заключается в попытке регенерации нейронов и восстановлении повреждений нервной цепи, вызванных травмой или ампутацией.
Устройство потребует дальнейших испытаний, прежде чем его можно будет использовать на людях.