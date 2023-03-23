Стволовые клетки начали использовать для улучшения протезов

Разработки в области имплантируемых нейротехнологий и клеточной терапии предлагают потенциально эффективные методы лечения людей с повреждениями нервов, расположенных вне головного и спинного мозга. Однако есть и недостатки. Пересаженные нейроны могут с трудом устанавливать функциональные связи. А электроды не могут эффективно работать без здоровых рабочих клеток, с которыми они могут взаимодействовать. Кроме того, существующие нейротехнологии не позволяют взаимодействовать с различными типами нейронов, отвечающих за выполнение различных функций.

Возможное решение этих проблем кроется в биогибридном устройстве, которое объединит стволовые клетки человека с биоэлектроникой для создания более эффективного нейронного интерфейса. Что и сделали исследователи из Кембриджского университета, создав революционное биогибридное устройство, которое может интегрироваться в ткани организма.

Новое устройство может помочь людям с ампутированными конечностями, где проблема заключается в попытке регенерации нейронов и восстановлении повреждений нервной цепи, вызванных травмой или ампутацией.

Устройство потребует дальнейших испытаний, прежде чем его можно будет использовать на людях.