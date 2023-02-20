Наука и технологии
22:50, 20 февраля 2023
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Стюардесса дала несколько советов, которые облегчат жизнь при путешествии на самолёте

Попробуйте последовать им

Стюардесса Сьерра, которая летает на самолёте каждый день, перечислила несколько самых полезных советов, связанных с подобными путешествиями.

Стюардесса дала несколько советов, которые облегчат жизнь при путешествии на самолёте

Фото: David Suzuki Foundation

Первый и самый важный совет, связанный с полётами на самолёте, - это брать с собой на борт закуски. Связано это с тем, что при каких-либо задержках стюардессы будут предлагать вам еду и напитки только спустя время. Особенно важно помнить об этой рекомендации, если вы путешествуете недалеко, так как не на всех подобных рейсах дают еду.

Стюардесса дала несколько советов, которые облегчат жизнь при путешествии на самолёте

Business News Daily

Второе - это всегда ходить перед посадкой на рейс в туалет. Или хотя бы в самом самолёте подождите, пока не подниметесь в воздух. В противном случае вы будете просто мешать пассажирам и бортпроводникам.

Третье - лучше не снимать обувь на борту. И это самый противоречивый совет. Но вы можете видом голых ног (или ног в носках) мешать другим, особенно если положите ноги на подлокотники кресла.

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