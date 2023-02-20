Стюардесса дала несколько советов, которые облегчат жизнь при путешествии на самолёте

Второе - это всегда ходить перед посадкой на рейс в туалет. Или хотя бы в самом самолёте подождите, пока не подниметесь в воздух. В противном случае вы будете просто мешать пассажирам и бортпроводникам.

Третье - лучше не снимать обувь на борту. И это самый противоречивый совет. Но вы можете видом голых ног (или ног в носках) мешать другим, особенно если положите ноги на подлокотники кресла.