Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности: их уже применили

В рамках этой разработки был использован самый современный вариант фронтового бомбардировщика Су-34, получивший название Су-34НВО (где НВО — «новые возможности»). Этот авиационный комплекс новой конфигурации, состоящий из самолета-носителя и ракеты, успешно поразил украинскую военную цель.

Су-34 теперь может служить носителем КРБД, и эта возможность может оказаться ценной в случае конфликта со странами НАТО, позволяя выполнять стратегические задачи, пояснил источник.

Бомбардировщик предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей в дневное и ночное время в простых и сложных метеоусловиях. Самолет рассчитан на экипаж из двух человек и может нести до 8 тонн вооружения на 12 внешних стойках.