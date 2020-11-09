Су-35 назвали опаснее американского F-35

Как пишет «Военное обозрение» со ссылкой на посла Индонезии в США Мухаммеда Лутфи, Вашингтон решил оставить страну без истребителей пятого поколения F-35. США не намерены продавать новейший самолёт до тех пор, пока Индонезия не закупит определённое количество F-16.

При этом эксперты говорят, что покупка F-16 по стоимости Су-35, который является «истребителем, превосходящим даже F-35», абсурдна.

«Зачем нам американские F-16, если мы легко можем купить российский Су-35, который ещё опаснее, чем F-35, для любого противника», — пишет один из аналитиков.

Журналисты напомнили, что Индонезия уже вела переговоры с Россией, но их отложили из-за появления у первой стороны возможности купить F-35.