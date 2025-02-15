Су-57 показал превосходство над F-35 на Aero India 2025

Опубликовано 15 февраля 2025, 19:171 мин.
Су-57 показал превосходство над F-35 на Aero India 2025В маневренности
На авиашоу Aero India 2025 российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал впечатляющую маневренность, превзойдя американский F-35, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что Су-57 выполняет сложные фигуры высшего пилотажа, такие как «кобра» и штопорная бочка, что делает его более подвижным в бою.
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В отличие от F-35, который больше ориентирован на удары по наземным целям, Су-57 разработан для завоевания господства в воздухе. Он оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что позволяет ему быстро менять направление полета. Кроме того, Су-57 способен нести дальнобойные ракеты, что увеличивает его боевые возможности.
В ближайшее время Су-57 получит новые двигатели с плоскими соплами, которые снизят его заметность и позволят развивать сверхзвуковую скорость без форсажа. Также ожидаются первые экспортные поставки самолета.