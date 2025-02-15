Су-57 показал превосходство над F-35 на Aero India 2025

В отличие от F-35, который больше ориентирован на удары по наземным целям, Су-57 разработан для завоевания господства в воздухе. Он оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что позволяет ему быстро менять направление полета. Кроме того, Су-57 способен нести дальнобойные ракеты, что увеличивает его боевые возможности.

В ближайшее время Су-57 получит новые двигатели с плоскими соплами, которые снизят его заметность и позволят развивать сверхзвуковую скорость без форсажа. Также ожидаются первые экспортные поставки самолета.