Су-57 против ПВО Украины: кто кого?

Как отмечается, Су-57 хорошо оптимизирован для подавления ПВО противника, у него эффективная лазерная защита и возможности скрытности. У самолёта относительно большая для истребителя пятого поколения эффективная площадь рассеяния, но это в полной мере компенсируется другими качествами Су-57.

На истребителе установлено несколько РЛС, работающих в разных диапазонах и отслеживающих до 60 целей. Су-57 оснащён системами радиоэлектронной борьбы, подавляющими современные системы ПВО. Также самолёт получил комплекс РЭБ «Гималаи» для блокирования наземных РЛС.

При этом Су-57 могут атаковать противника вне прямой видимости украинских ПВО. Издание говорит, что даже если истребитель попадёт в зону досягаемости С-300, самых дальнобойных ракетных систем, состоящих на вооружении ВСУ, веротяность поражения самолёта всё равно останется низкой.