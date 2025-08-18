Су-57 вызвал интерес за рубежом: на истребитель уже есть заказы

Чемезов отметил, что конкуренция в этой сфере высокая — свои проекты разрабатывают и США, и другие страны. Однако российский Су-57 имеет важное отличие: он уже используется в реальных боевых условиях. Это, по мнению главы госкорпорации, подтверждает его эффективность и делает его привлекательным для покупателей.

Ранее авиационный эксперт Роман Гусаров заявил, что благодаря современному вооружению и электронике Су-57 стал серьёзной угрозой для украинских военных. Он подчеркнул, что характеристики истребителя дают ему преимущество над западными F-16 и Mirage. Универсальность Су-57 позволяет использовать широкий спектр вооружения — от планирующих бомб до гиперзвуковых ракет.