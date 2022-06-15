Су-75 получит сопло с отклонением во все стороны

Сопло сможет отклоняться как вертикально вверх-вниз, так и во все стороны. Это позволит улучшить взлётно-посадочные характеристики и обеспечит сверхманевренность самолёта. Как отмечается, серийных однодвигательных самолётов с всеракурсным соплом в мире ещё никто не производил.

В «Ростехе» сообщили, что изобретение повысит адаптивность авиационной платформы, на основании чего можно будет конфигурировать истребитель в соответствии с требованиями заказчика.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолёта располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полёте», — сказано в патенте.