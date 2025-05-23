Суббренд Anker показал наушники с ИИ-переводом в реальном времени на выставке

Опубликовано 23 мая 2025, 20:191 мин.
Суббренд Anker показал наушники с ИИ-переводом в реальном времени на выставкеНа Microsoft Build 2025
На конференцию Microsoft Build 2025 компания Soundcore (бренд Anker) привезла наушники Aerofit 2 с поддержкой перевода в реальном времени на более чем 100 языков. Теперь с помощью искусственного интеллекта пользователи могут вести разговоры с людьми, говорящими на других языках, или слушать переводы лекций и встреч без задержек. Все функции работают на базе облачной платформы Microsoft Azure.
© Soundcore
Обновлённые Aerofit 2 уже были представлены в 2024 году, а в марте 2025 получили поддержку ИИ. Наушники умеют переводить разговор прямо во время общения или воспроизводить синхронный перевод. Также компания анонсировала будущее поколение наушников с поддержкой голосового ИИ от Microsoft. Он сможет вести живой диалог, распознавать, когда пользователь говорит, подавлять шумы.