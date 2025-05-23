Суббренд Anker показал наушники с ИИ-переводом в реальном времени на выставке

На Microsoft Build 2025

На конференцию Microsoft Build 2025 компания Soundcore (бренд Anker) привезла наушники Aerofit 2 с поддержкой перевода в реальном времени на более чем 100 языков. Теперь с помощью искусственного интеллекта пользователи могут вести разговоры с людьми, говорящими на других языках, или слушать переводы лекций и встреч без задержек. Все функции работают на базе облачной платформы Microsoft Azure.