Суббренд Nothing выпустил недорогие наушники-клипсы CMF Clip Pro

Опубликовано 06 августа 2026, 06:031 мин.
Суббренд Nothing выпустил недорогие наушники-клипсы CMF Clip ProЗа 79 евро
Nothing выпустила наушники под своим суббрендом CMF. Модель CMF Clip Pro выделяется форм-фактором клипсы, что позволяет слышать окружающие звуки.
© Nothing
Производитель обещает функцию «Ultra Bass» с тремя уровнями усиления, которую можно настроить через приложение Nothing X. Вес каждого наушника 5,9 грамма.
Время работы составляет 10 часов от одной зарядки, а вместе с кейсом до 32,5 часов. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и могут одновременно подключаться к нескольким устройствам. Есть поддержка кодека LDAC (помимо стандартных AAC и SBC). Также работают быстрые функции подключения Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
CMF Clip Pro уже продаются в США по цене 99 долларов. В Европе наушники станут доступны с 1 сентября по цене 79 евро. Модель будет предлагаться в трёх цветах на выбор.