Суббренд Nothing выпустил недорогие наушники-клипсы CMF Clip Pro

Время работы составляет 10 часов от одной зарядки, а вместе с кейсом до 32,5 часов. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4 и могут одновременно подключаться к нескольким устройствам. Есть поддержка кодека LDAC (помимо стандартных AAC и SBC). Также работают быстрые функции подключения Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

CMF Clip Pro уже продаются в США по цене 99 долларов. В Европе наушники станут доступны с 1 сентября по цене 79 евро. Модель будет предлагаться в трёх цветах на выбор.