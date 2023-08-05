Суд частично встал на сторону Google в антимонопольном деле

В исках Google обвинялась в антиконкурентном поведении, в том числе в том, что ее поисковая система якобы была разработана таким образом, чтобы нанести ущерб конкурирующим сервисам. Однако судья отклонил утверждение о нанесении ущерба конкуренции, заявив, что оно слишком сильно опирается на мнение и домыслы эксперта.

Кроме того, были сняты обвинения, связанные с соглашениями Google с разработчиками и производителями телефонов на базе Android.

Несмотря на то, что некоторые ключевые аргументы, такие как статус поисковой системы Google по умолчанию в мобильных браузерах, остаются в силе, данное решение является не самым лучшим исходом для ведомств.

Судебное разбирательство начнется 12 сентября, и Google уверена, что сможет доказать законность и конкурентный характер своих услуг.